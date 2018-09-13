Зачем нужны ценности
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Представьте, что вы академический ученый, который решил перейти на работу в исследовательский отдел банка. Один из уроков, который вам сразу же преподнесет реальная жизнь, – это приоритет предсказуемости над точностью. Например, вы придумаете новую модель для определения цены сложного финансового инструмента. Она во много раз улучшит точность существующих моделей, будет выдавать цены с меньшим отклонением от рынка, чем аналоги. В академическом мире это вам гарантирует публикацию в хорошем журнале. В реальном же мире трейдеры, торгующие этот инструмент, могут модель невзлюбить. Почему? Потому что непопадание в рынок каждый раз может быть разным – то недолет, то перелет. Практики ценят модели предсказуемые, даже если они грубоватые и публикаций в академических журналах не заслуживают.
Попросите сегодня иностранцев описать нашу страну одним словом, и вам ответят, что Россия непредсказуема. В один момент мы можем спасти культурные ценности в Сирии или провести замечательный чемпионат мира по футболу; в другой – ...ну, вы сами знаете. Такое непостоянство поведения на международной арене, наверное, хорошая тактика для ведения военных действий. Всегда можно рассчитывать на извлечение выгоды из шока, заставляющего оппонентов застыть в оцепенении, как олень в свете фар автомобиля. Но в мирное время, эру глобализации, инвесторы такую модель поведения не любят – она значительно усложняет принятие решений.
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