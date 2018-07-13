Цивилизационный выбор: модерн и постмодерн

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Дороги, которые мы выбираем, давно отсутствуют в реальности и даже на картах

Выбор пути сейчас актуален для страны в диапазоне между вопросами философии и проблемой выживания. Но обсуждают его так, будто данные нам язык, логика и система представлений вечны и единственно возможны. Между тем это всего лишь язык модерна, однажды возникший, а сейчас уже во многом не работающий. Мир живет духом постмодерна, включая тех, кто это слово ненавидит. Восприятие другой реальности в логике прошлой эпохи порождает ложные оценки и пустые иллюзии. Дороги, которые мы выбираем, давно отсутствуют в реальности и даже на картах.

Постколониализм