Цивилизационный выбор: модерн и постмодерн
Философ Александр Рубцов о трудностях восприятия новой эпохи в логике эпохи прошлой
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Дороги, которые мы выбираем, давно отсутствуют в реальности и даже на картах
Выбор пути сейчас актуален для страны в диапазоне между вопросами философии и проблемой выживания. Но обсуждают его так, будто данные нам язык, логика и система представлений вечны и единственно возможны. Между тем это всего лишь язык модерна, однажды возникший, а сейчас уже во многом не работающий. Мир живет духом постмодерна, включая тех, кто это слово ненавидит. Восприятие другой реальности в логике прошлой эпохи порождает ложные оценки и пустые иллюзии. Дороги, которые мы выбираем, давно отсутствуют в реальности и даже на картах.
Постколониализм
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