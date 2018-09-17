Десять лет кризиса и новой российской экономической модели
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Весь мир отмечает юбилей мирового финансового кризиса. 10 лет назад, 15 сентября 2008 г., правительство США сначала позволило инвестбанку Lehman Brothers обанкротиться, а через несколько дней, резко поменяв курс, спасло от банкротства страховую компанию AIG. Финансовый кризис, уже тлевший какое-то время на американских финансовых рынках, распространился по всему миру.
Российское правительство было застигнуто врасплох. Судя по заявлениям в предшествующие острой фазе кризиса месяцы, никто в правительстве не подозревал, в какой степени экономика была завязана на кредиты иностранных банков. Испугом первых недель воспользовались владельцы наиболее закредитованных компаний – им удалось убедить руководство страны оказать им поддержку, чтобы «активы не оказались в руках иностранцев». (Сам по себе переход собственности из одних рук в другие никакой опасности для экономики и граждан не представляет.) Усилия по поддержке должников привели к тому, что граждане фактически покрыли потери бизнесменов. В лучшем случае результатом стало резкое увеличение доли государства в экономике.
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