Как компаниям правильно подготовиться к слиянию
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Две компании договорились о слиянии, обе стороны ждут лишь одобрения регулятора. Часто процесс затягивается – например, об объединении «Яндекс.Такси» и Uber было объявлено в июле 2017 г., а завершилось оно только в феврале 2018 г. Как обеим компаниям сохранить независимость до формального одобрения и использовать отсрочку для подготовки к объединению?
1. Сформировать так называемую «чистую команду» (clean team), которая будет заниматься только планированием интеграции. До получения разрешения госорганов компании продолжают жить независимо друг от друга. Уже нужно планировать, как будет функционировать объединенная компания, но важно избежать обмена информацией, составляющей коммерческую тайну, – если регулятор откажет, компании продолжат работать отдельно. «Чистая команда» работает с данными, относящимися к коммерческой тайне (производство, закупки, коммерция, финансы, оргструктура). Все участники освобождаются от обычных обязанностей. Как правило, в команду входят люди из обеих компаний, но не ключевые сотрудники – если вы освободите от обычных обязанностей коммерческого директора, бизнес остановится. Они помогают консультантам и коллегам из другой компании разобраться с поступающими данными. На период подготовки слияния лучше посадить этих людей в отдельный офис и проводить совещания, касающиеся интеграции, именно там. Все участники «чистой команды» подписывают специальные соглашения о конфиденциальности, а также проходят тренинг по юридическим аспектам работы с данными.
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