Вертикаль как пьяный водитель
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Дискуссии о том, «доживет ли СССР до 1984 г.», то бишь о стабильности сложившейся в посткрымской России политической системы, до недавнего времени в основном сводились к обсуждению надежности близких тому или иному эксперту элементов этой самой стабильности. Так, политолог может сказать, в качестве одного из многих вариантов, что раскола элит в ближайшей перспективе не просматривается, как и формирования новой идеологии, способной конвертировать медленно нарастающее недовольство граждан в конкретные действия. Экономист – что суверенный долг невелик, безработица, за исключением структурной, практически отсутствует, а после повышения налогов и пенсионного возраста быстрого нарастания дефицита бюджета можно не опасаться, как и включения печатного станка, да к тому же и цены на нефть растут. Социолог – что атомизация общества делает его уязвимым к административной манипуляции, а мобилизацию для совместного действия – более чем проблематичной и пропаганда при поддержке силовиков вполне справляется с поддержанием если не порядка, то хотя бы пассивной лояльности населения.
Все эти и многие другие приводимые аргументы вполне разумны, а многие из них так и просто верны. Но они подобны рассуждениям механика, осматривающего подержанный, не лучшей конструкции, но все еще годный к эксплуатации автомобиль: пробег немал, но ресурс далеко еще не исчерпан, резина лысовата, но можно и поменять, кондиционер барахлит и окна не опускаются, но на ходовых качествах подобные мелочи не сказываются, а двигатель недавно перебирали. Сейчас еще немножко подкрутим гайки – как новенький ваш конек не будет, но лет с десяток еще побегает. Произносит все это наш механик, старательно не глядя в лицо водителю, который, кажется, в последний раз просыхал еще в прошлом десятилетии.
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