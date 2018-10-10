Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4671 от 10.10.2018 под заголовком: Практический федерализм

Что события в Ингушетии говорят нам о современном российском федерализме

Республика ведет себя не как вся остальная Россия — и никто не знает, что с этим делать
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Федор Крашенинников

События в Ингушетии заставляют в очередной раз задуматься о том, как выглядит на практике современный российский федерализм и что происходит в регионах. Судя по официальной статистике, Ингушетия едва ли не идеальный регион России – от выборов к выборам он демонстрирует высокую лояльность действующей власти: так, на выборах 18 марта 2018 г. явка в Ингушетии составила 81,96%, Владимир Путин получил 83,17% голосов. Судя по официальным данным, местная власть в Ингушетии тоже чрезвычайно популярна и опирается на широкую поддержку населения: Народное собрание Ингушетии, которое 8 сентября этого года подавляющим большинством вновь выбрало главой республики Юнусбека Евкурова, было избрано 18 сентября 2016 г. Согласно опубликованным данным, тогда в выборах приняли участие 81,09% избирателей, причем почти 75,94% принявших участие в выборах жителей Ингушетии поддержали список партии «Единая Россия».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике