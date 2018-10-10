Что события в Ингушетии говорят нам о современном российском федерализме
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События в Ингушетии заставляют в очередной раз задуматься о том, как выглядит на практике современный российский федерализм и что происходит в регионах. Судя по официальной статистике, Ингушетия едва ли не идеальный регион России – от выборов к выборам он демонстрирует высокую лояльность действующей власти: так, на выборах 18 марта 2018 г. явка в Ингушетии составила 81,96%, Владимир Путин получил 83,17% голосов. Судя по официальным данным, местная власть в Ингушетии тоже чрезвычайно популярна и опирается на широкую поддержку населения: Народное собрание Ингушетии, которое 8 сентября этого года подавляющим большинством вновь выбрало главой республики Юнусбека Евкурова, было избрано 18 сентября 2016 г. Согласно опубликованным данным, тогда в выборах приняли участие 81,09% избирателей, причем почти 75,94% принявших участие в выборах жителей Ингушетии поддержали список партии «Единая Россия».
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