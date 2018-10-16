Когда армия выше президента
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В мировой социологии часто проводят исследования того, как распределено доверие в обществе, кто, кому и в какой степени доверяет. Принято считать, что, если в обществе много доверия, там легко жить, легко торговать, нетрудно управлять. Мы тоже проводим такие исследования, спрашиваем про доверие к почти двум десяткам институций. Люди отнюдь не безразличны, размах оценок от минимума до максимума – более 4 раз.
Начнем с низов. Ниже всех такой институт, как «политические партии». Наиболее частый ответ (почти половина опрошенных) из года в год – партии «не вполне заслуживают доверия». «Вполне заслуживающими доверия» их считает одна пятая опрошенных. А людей, полностью отказывающих им в доверии, – под 30%. Могут спросить: как же тогда наша правящая партия собирает столько голосов, что имеет гарантированное большинство в парламенте? Наши многолетние наблюдения позволяют дать такое объяснение: с самого момента появления «Единой России» в нашей общественной жизни граждане ее не равняли с другими партиями. Ее считали особой организацией, созданной президентом или для поддержки президента. Те, кто был «за Путина», считали, что надо быть и «за Единую Россию». И голосовали за нее даже тогда, когда Алексей Навальный обзывал ее плохими словами и многие их повторяли.
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