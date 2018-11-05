Если в приоритете у правительства наполнение бюджета, то на сложные решения проблемы роста цен на топливо у него нет времени

Статья опубликована в № 4689 от 06.11.2018 под заголовком: Когда доходы превыше всего

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Найденное правительством решение проблемы роста цен на топливо на внутреннем рынке на самом деле очень ярко демонстрирует общие цели действий кабинета министров, а также те методы, которые ему приходится использовать. Задача номер один – сбор денег в казну. Этому подчинены все усилия. Дальше уже можно обсуждать, на что лучше потратить собранное. Но главное – деньги нужно найти любой ценой.

Самый очевидный способ решить проблему роста цен – отказаться от роста акцизов и фискальной нагрузки на нефтянку. Но кабмин такой вариант отверг решительно. Налоги должны продолжать расти. Доля различных налогов в литре бензина выросла, по нашим оценкам, с примерно 65% в 2012 г. до примерно 80% в текущем.