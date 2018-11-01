Бензин подешевел в опте после соглашения правительства с нефтяниками

На АЗС его стоимость не изменится до конца этого года, но в 2019 году начнет расти

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Компаниям придется нести основную нагрузку по сдерживанию цен на топливо до конца этого года Анастасия Арашкевичуте для Ведомостей

Ручное регулирование цен на нефтепродукты, которое было введено с 1 ноября, дало первые результаты. По итогам торгов в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин Аи-92 в европейской части России подешевел на 2,46% до 48 234 руб. за 1 т, Аи-95 – на 4,47% до 51 003 руб. за 1 т, зимнее дизельное топливо – на 2,99% до 56 847 руб. за 1 т.

О снижении цен в мелкооптовом сегменте сообщили «Газпром нефть» (в среднем до 15%), «Лукойл» (насколько – не сообщается). Другие компании – «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», группа «Новый поток», «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова также сообщили, что поддержали меры по стабилизации топливного рынка. Об этом договорились на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября, нефтяники подписали с правительством соглашение, которое действует с 1 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г. (может быть продлено).

В нем компании обязуются не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. То есть стоимость бензина и дизтоплива останется на уровне июня 2018 г. Именно тогда они договорились с правительством зафиксировать цены в обмен на снижение акциза на топливо.