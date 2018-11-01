Бизнес / ТЭК

Бензин подешевел в опте после соглашения правительства с нефтяниками

На АЗС его стоимость не изменится до конца этого года, но в 2019 году начнет расти
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Ручное регулирование цен на нефтепродукты, которое было введено с 1 ноября, дало первые результаты. По итогам торгов в четверг на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин Аи-92 в европейской части России подешевел на 2,46% до 48 234 руб. за 1 т, Аи-95 – на 4,47% до 51 003 руб. за 1 т, зимнее дизельное топливо – на 2,99% до 56 847 руб. за 1 т.

О снижении цен в мелкооптовом сегменте сообщили «Газпром нефть» (в среднем до 15%), «Лукойл» (насколько – не сообщается). Другие компании – «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», группа «Новый поток», «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова также сообщили, что поддержали меры по стабилизации топливного рынка. Об этом договорились на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября, нефтяники подписали с правительством соглашение, которое действует с 1 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г. (может быть продлено).

В нем компании обязуются не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. То есть стоимость бензина и дизтоплива останется на уровне июня 2018 г. Именно тогда они договорились с правительством зафиксировать цены в обмен на снижение акциза на топливо.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике