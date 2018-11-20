Зачем вспоминать о Курилах, если отдать их нельзя
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политолог
Начать обсуждать вопрос об отношениях с Японией в связи с Курильскими островами – решение довольно смелое и необычное для Владимира Путина, все последние годы строящего свой имидж на демонстративной неуступчивости внешнему давлению и безусловности территориальной целостности России. Именно поэтому можно не сомневаться, что никаких изменений в судьбе Курильских островов в ближайшее время не произойдет: прорыв в этой теме возможен только ценой территориальных уступок со стороны России или отказа Японии от своих претензий. Первое невозможно для нынешнего руководства России, а второе – для любого японского правительства.
Рассуждая цинично, решение «курильского вопроса» к удовольствию японцев позволило бы эффектно решить ряд актуальных проблем российской политики и экономики. Япония – богатая и влиятельная страна, у которой в отличие от остальных государств «пятерки» есть к России постоянно действующее предложение, не связанное с текущей международной повесткой дня: получить те самые острова в том или ином виде практически любой ценой.
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