Курилы на два с плюсом
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Решение территориального спора и подписание мирного договора между Россией и Японией было бы эффектной точкой, символическим завершением противостояния двух стран. Однако сейчас передача двух небольших южнокурильских островов маловероятна по политическим и имиджевым причинам – сколько-нибудь подходящее время для этого уже упущено.
В пятницу Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ на личной встрече договорились продолжить активные консультации о мирном договоре на основе Токийской декларации 1956 г., когда стороны заключили перемирие, а СССР согласился после заключения договора передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. В тот же день Абэ, как сообщила японская пресса, заявил, что гарантирует в случае передачи островов отказ от возведения на них американских военных баз. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не хотел бы разглашать детали личных договоренностей двух лидеров.
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