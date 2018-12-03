Опасность нестрашной войны

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Эксперты и публицисты все чаще обращают внимание на милитаристскую риторику, становящуюся нормой в России. Но проблема шире, потому что Россия не выглядит аномалией. Скорее мы оказываемся частью тренда – возможно, мы чуть «впереди планеты всей», но нельзя сказать, что одиноки в легковесном отношении к возможному серьезному военному конфликту.

Увы, разговоры о возможной войне ведутся буднично, словно о нефтяных ценах. Решение политических проблем военным путем становится допустимым вариантом. Растет терпимость к возможным военным конфликтам. Наличие «плохих парней» становится оправданием: «А как еще их наказать и остановить? Если не мы их, то они нас. Хорошие ценности должны быть с кулаками». Тема внешней угрозы активно используется повсеместно, под этот шумок выбиваются новые бюджеты на оборону и безопасность. Российские силовики тут не одиноки. Даже ядерные конфликты не пугают – возникает какая-то странная иллюзия, что они могут быть локальными и не такими уж страшными.