Как россиянам надоело сидеть в яме
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Санкции обеспокоили россиян в самый первый момент, когда о них узнали, – в марте 2014 г. Тогда испуг от них выказали более половины респондентов. Еще больше тревожила перспектива международной изоляции. Но вот заработали защитные схемы общественного сознания. Очень важная такая схема состояла в отделении в этом сознании санкций как события от событий в Крыму и на Востоке Украины. Россияне сами для себя положили, что с Украиной это «наше внутреннее дело» (вроде как «спор славян между собою») и третьи стороны ни при чем. Отвязанные от своих причин санкции стали восприниматься не как наказание, а как очередная попытка Запада нанести России ущерб. Часто мысленно переносили всю историю в сугубо экономический контекст: это они пытаются экономически ослабить нас, Россию, как экономического конкурента.
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