Что можно и что нельзя делать на чужих похоронах

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социолог, доцент Высшей школы экономики, Санкт-Петербург

Приезд Владимира Путина на прощание с великой правозащитницей Людмилой Михайловной Алексеевой заранее вызвал бурю возмущения в интернете. Распространились слухи, позже не подтвердившиеся, что всякий желающий участвовать в прощании будет должен заполнить анкету ФСО. На деле требование ФСО касалось только журналистов, которые хотели бы быть допущенными к съемке охраняемого лица, – и все равно радости эта новость никому не доставила. Как ни краток был этот визит и как ни старались, по сообщениям очевидцев, охранники как можно скорее возобновить пропуск людей на прощание, соцсети мгновенно заполнились фотографиями задержанных у рамок людей – в том числе уважаемых и известных, – пришедших проститься с покойной.

Еще большее, пожалуй, возмущение вызвала совершенно советская по стилистике картинка стоящих в почетном карауле у гроба официальных лиц во главе с Сергеем Кириенко и Татьяной Москальковой. Стоящие навытяжку у гроба диссидентки и политэмигрантки замруководителя администрации президента, несущий ответственность за «диалог» с гражданским обществом, как его понимают в Кремле, и генерал-майор полиции в должности уполномоченного по правам человека, – это зрелище можно бы было счесть моральной победой покойной и гражданского общества, которое она олицетворяла. Но общество прочитало ситуацию иначе: как оскорбление и попытку присвоить себе то, что глубоко этой власти чуждо и морально неизмеримо ее выше. Как насильственное вторжение на чужую территорию – которое к тому же эту территорию собой, скажем мягко, не украшает.