Почему Владимир Путин не летает как Ангела Меркель

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DPA / ТАСС

Немного банальный, чистый, но такой отрадный пиар – полет Ангелы Меркель на регулярном рейсе в Аргентину на саммит «двадцадки»: что же, богатая Германия не могла бы своей канцлерине подогнать вместо неисправного целый самолет? Да Lufthansa, должно быть, денег не взяла бы, если б ее осчастливили такой просьбой – свозить руководительницу страны куда-нибудь! Но реноме политика, дорожащего народной любовью, гораздо дороже комфорта.

Когда, к примеру, премьер-министр и министр иностранных дел Тувалу летят обычным рейсом (их засек российский политолог Александр Кынев) – тут вопросов меньше: все-таки Тувалу – страна небогатая, может, и не только пиар, а правда экономия. Но общим порядком летала с государственным визитом и Тарья Халонен, теперь уже бывший президент Финляндии, страны с достатком. Президенту Литвы Дале Грибаускайте вроде даже было рекомендовано парламентом летать вместе со всеми: по Европе – эконом-классом, если куда-то дальше – все-таки бизнес-классом. В каких-то особых случаях она использовала военно-транспортный самолет. Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш по собственной инициативе летал регулярными рейсами.