Придет ли ОПЕК-2 на смену ОПЕК

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Продление сделки ОПЕК+ вновь поставило вопрос о будущем как нефтяных цен, так и самой организации производителей и экспортеров нефти. Не лишним будет вспомнить, что ОПЕК изначально была не просто экономическим картелем – у нее была и политическая функция, что четко проявилось в 1973 г. Дальнейшие же взлеты и падения ОПЕК четко отражают смену отношения к нефти в мире.

Создание ОПЕК символизировало переход от доминирования западных компаний в мировой нефтедобыче к тому, что потом назовут ресурсным национализмом. В нефтяном мире ведущую роль стали играть не транснациональные частные, а национальные государственные компании. Тогда же и сложилась картина дефицита углеводородов у основных экономик мира, которые оказались чуть ли не в заложниках у арабов и русских: ни СССР, ни Россия никогда не входили в ОПЕК, но западными странами они воспринимались как угроза.