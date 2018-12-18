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Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Придет ли ОПЕК-2 на смену ОПЕК

Придет ли ОПЕК-2 на смену ОПЕК

Россия помогла перезагрузке ОПЕК, но для закрепления партнерства с Саудовской Аравией оно должно стать политическим
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Константин Симонов

Продление сделки ОПЕК+ вновь поставило вопрос о будущем как нефтяных цен, так и самой организации производителей и экспортеров нефти. Не лишним будет вспомнить, что ОПЕК изначально была не просто экономическим картелем – у нее была и политическая функция, что четко проявилось в 1973 г. Дальнейшие же взлеты и падения ОПЕК четко отражают смену отношения к нефти в мире.

Создание ОПЕК символизировало переход от доминирования западных компаний в мировой нефтедобыче к тому, что потом назовут ресурсным национализмом. В нефтяном мире ведущую роль стали играть не транснациональные частные, а национальные государственные компании. Тогда же и сложилась картина дефицита углеводородов у основных экономик мира, которые оказались чуть ли не в заложниках у арабов и русских: ни СССР, ни Россия никогда не входили в ОПЕК, но западными странами они воспринимались как угроза.

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