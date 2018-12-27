Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Выбор в пользу частного мира

В России появился запрос на честную власть и миролюбие

Общество все больше интересуется мирной жизнью и все меньше военной бравадой
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Элла Панеях

Социологи подводят итоги года, и похоже, что в общественных настроениях за 2018 г. произошли довольно серьезные изменения. В целом новые настроения можно охарактеризовать как недовольство сложившимся положением дел, недоверие центральным властям, растущее желание опираться на собственные силы и желание перемен.

Во второй половине 2018 г. количество людей, считающих, что дела в стране движутся в неправильном направлении, сравнялось, с учетом статпогрешности, с численностью тех, кто развитием событий доволен: в декабре это соответственно 45 и 44%; такой же баланс мнений наблюдался в 2011–2013 гг., но тогда неопределившихся было больше (на декабрь 2011 г., например, 38% одобряющих и 41% не одобряющих).

Люди в России по-прежнему не особенно связывают свою личную ситуацию с общей обстановкой в экономике и политике. К примеру, по данным «Левады», 65% считают, что 2019 год будет напряженным для российской экономики (для сравнения: на подходах к не самому спокойному 2011 году такие прогнозы делали 30% ) – причем 57% ожидают прямо экономического кризиса. 63% ждут напряженного для политической сферы года (в 2011 г. – 32%). 44% даже ждут массовых волнений и протестов – и это намного больше, чем тех, кто опасается столкновений на национальной почве (23%) или еще одной войны (34%). Но лишь меньшинство (34%) считает, что что-либо из вышеперечисленных проблем коснется их лично.

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