Хаос в информационном вакууме

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Трагические события в Магнитогорске – частичное обрушение многоквартирного дома в канун Нового года и взрыв в маршрутном такси – породили, казалось бы, вполне привычный отклик, т. е. слухи, сплетни и разного рода спекуляции в социальных сетях. Но если посмотреть на это отстраненно, можно увидеть крайне тревожные симптомы: за пределами досягаемости формируемой Кремлем и независимыми СМИ повестки дня в медийном вакууме зарождается своя жизнь, которую не контролирует никто.

Вакуум образуется в предсказуемом зазоре между огромным пространством государственных медиа и сжимающимся пространством медиа независимых. В случае чрезвычайных ситуаций вроде взрыва жилого дома доверие к первым изначально невысоко, какую бы стратегию они ни реализовывали – освещать произошедшее подробно, освещать скупо или замалчивать: в любом случае значительная часть общества будет конспирологически подозревать, что «всю правду мы никогда не узнаем» и «власти скрывают». То, что в случае с магнитогорскими событиями власти, местные и федеральные, выбрали вариант «комментировать сквозь зубы», лишь подлило масла в огонь, но этого огня нельзя было бы избежать в любом случае.