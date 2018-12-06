Музыка медийной пустыни
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Если вам в последние недели показалось, что Россия – это ледяная и безжизненная пустыня, посреди которой мелькают серые огоньки панельных кварталов городов, между которыми в поезде едет в своем вечном туре группа IC3PEAK (читается «Айспик»), а за ними гонятся отчаянно полиция в своих шинелях и жандармы центра «Э», то, возможно, вам и не показалось, а так оно и было. В медийном по крайней мере отражении реальности.
Если Хаски еще до его проблем в Краснодаре и далее везде был более-менее на слуху даже у тех, кто современным русским рэпом особо не интересуется, то IC3PEAK – совсем уже нишевая электроника, дай бог если второго эшелона; просто ребята не так давно поездили по стране и записали несколько «политических» песен. «Политических» постольку, поскольку в них, например, рифмуется «тачка мента» и «гладить кота».
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