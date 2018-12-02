От редакции
Статья опубликована в № 4708 от 03.12.2018 под заголовком: В песне не поняли вы ничего

В песне не поняли вы ничего

Массовые запреты концертов «неправильной» музыки в 2018 г., как и в 1980-е, вызывают только раздражение
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Отмена концертов рэперов и групп разных музыкальных направлений под разными предлогами стала массовым явлением в 2018 г. Но возвращение советских запретов при нынешнем развитии коммуникаций скорее подогреет интерес к творчеству «неразрешенных» групп и усилит негативное отношение молодежи к государству.

Отмена концерта арестованного на 12 суток и вскоре освобожденного рэпера Хаски в Краснодаре стала самым заметным, но далеко не единственным проявлением сложившейся в последние месяцы системы запретов выступлений «нежелательных» исполнителей и групп. Юристы и журналисты из «Команды 29» насчитали 15 случаев отмены и запрета концертов только в октябре – ноябре 2018 г. Источник в музыкальной среде назвал количество отмененных под давлением местной администрации и правоохранительных органов концертов беспрецедентным.

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