Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: От редакции: Ювенальная полиция
Навстречу ювенальной полиции
Почему родителей и учителей нельзя наказывать за участие школьников в митингах
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Инициатива МВД об ужесточении ответственности родителей и педагогов за участие школьников в акциях протеста – еще одна попытка создать неправовой закон.
Начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил о необходимости законодательных поправок, усиливающих ответственность «в отношении родителей и, может, даже учебных заведений, которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи». Эти предложения отражают настроения власти, которая боится политики и одновременно пытается вести политическую агитацию там, где она запрещена.
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