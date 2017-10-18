Навстречу ювенальной полиции

Почему родителей и учителей нельзя наказывать за участие школьников в митингах

Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: От редакции: Ювенальная полиция

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Инициатива МВД об ужесточении ответственности родителей и педагогов за участие школьников в акциях протеста – еще одна попытка создать неправовой закон.

Начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил о необходимости законодательных поправок, усиливающих ответственность «в отношении родителей и, может, даже учебных заведений, которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи». Эти предложения отражают настроения власти, которая боится политики и одновременно пытается вести политическую агитацию там, где она запрещена.