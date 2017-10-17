В МВД предложили наказывать родителей и школы за участие детей в митингах

Еще в мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно в несанкционированных Александра Зотова для Ведомостей

На законодательном уровне необходимо принятие поправок, которые бы наказывали родителей и учебные заведения за участие школьников в несанкционированных акциях. С таким предложением на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) выступил начальник главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России Тимур Валиулин.

По его словам, среди участников несогласованных политических акций растет доля молодежи и это беспокоит правоохранительные органы. «Уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию, настораживает», – заявил Валиулин. Он предложил членам СПЧ подумать над поправками в законодательство, усиливающими ответственность не только детей, «которые не знают, на что идут, и участвуют в акциях из любопытства», но в отношении родителей и учебных заведений, которые отвечают за образование и воспиание подростков. «Поэтому это вопрос более широкий, чем правоприменительная практика или задачи правоохранительных органов», – резюмировал чиновник.

О каком наказании может идти речь, Валиулин не уточнил.

Еще в мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно в несанкционированных. Поэтому она выступает за законодательный запрет на вовлечение детей в подобного рода мероприятия. «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», – говорила она в интервью газете «Известия». Поэтому, по ее словам, правильно законодательно пресекать подобную практику, в частности законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции.

За последний год прошли три крупные несанкционированные акции в Москве, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, – 26 марта, 12 июня и 7 октября. Акции против коррупции 26 марта прошли в 84 городах. Поводом к ним стал фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» про премьер-министра Дмитрия Медведева. Митинги 12 июня прошли уже в 145 городах. Последняя акция 7 октября прошла почти в 100 городах, основным лозунгом стал допуск Навального к президентским выборам. В Москве акция стала самой малочисленной с начала года.