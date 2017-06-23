Знание – сила, поэтому вторично

Тема работы с молодежью, вновь вошедшая в политическую повестку, продолжает занимать умы руководителей государства. Вскоре после обсуждения в Госдуме закона о молодежной политике и общения парламентариев с видеоблогерами Владимир Путин встретился с классными руководителями выпускных классов. Темой обсуждения было воспитание школьников, и президент сразу противопоставил его образованию: «Получить знания – это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи».

Безусловно, видеть в образовании только передачу информации неверно. Любые знания полезны лишь в том случае, если попадают в распоряжение личности. Но возлагать эту задачу на государство, а не на семью и среду довольно смелая претензия. Само противопоставление передачи знаний и воспитания – странный ход. То и другое происходит одновременно. Воспитание осуществляется не через внушение, но на собственном примере, говорит доцент Школы филологии ВШЭ Михаил Павловец. Поведение учителей обладает куда большим воспитательным потенциалом, чем их слова. Слова учат произносить слова; поступки – совершать поступки. Это, скажем так, технологический момент.