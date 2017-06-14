Власть и молодежь: нелюбовь

Власть не знает, как и о чем говорить с теми, кто вышел на антикоррупционные митинги

Главный вывод из событий 12 июня и всего периода после 26 марта вообще – отсутствие у власти каких-либо работающих рычагов для позитивного взаимодействия с целыми группами населения и прежде всего с молодежью.

Еще 26 марта стало очевидным наличие в России значительного сегмента граждан, активно недовольных существующим режимом и не подверженных идеологическому воздействию его институтов. События 12 июня, в свою очередь, продемонстрировали неэффективность всех тех мер, которые были предложены и осуществлены после 26 марта властью с целью как-то взять ситуацию под контроль. Одновременно, несмотря на то что ресурс власти априори несопоставим с возможностями, которые могут быть использованы Навальным и его командой, главный критик режима продемонстрировал удивительное умение использовать ситуацию в свою пользу и смог существенно расширить географию и увеличить количество своих сторонников, вышедших на улицы. Особенно важно отметить именно географический размах акций, охвативших многие десятки населенных пунктов России, в том числе и таких, где никаких протестных акций не было с 1905 г.

Провал идеологической работы государственных структур налицо, но проблема, как кажется, вовсе не в формах этой работы, а в самих предлагаемых обществу доктринах: возможно, те ценности и идеи, которые представляются руководству страны убедительными, возвышенными и увлекательными, попросту чужды и потому не вызывают никакого интереса в той среде, которой их пытаются навязать, – и прежде всего в среде городской молодежи.

Например, назойливая милитаризация, насаждаемая сверху все последние годы. Несомненно, в каждом поколении есть меньшинство, увлеченное ношением униформы и хождением строем, но совершенно очевидно, что в 2017 г. таких молодых людей существенно меньше, чем 50 или 100 лет назад. Сама демографическая ситуация современной России неизбежно ведет к отрицанию любого милитаризма и любого культа самопожертвования. Большинство семей в России – малодетные, мысль отправить единственного сына воевать заведомо не может вызывать никакого восторга – ни у родителей, ни у самих сыновей, ни у их сестер и подруг. Но власть наша все еще мыслит ценностями и категориями давно ушедшей эпохи, как будто на дворе первая половина XX в., а Россия – крестьянская страна, население которой готово и дальше добровольно отказываться от самого необходимого, покорно отправляя бесчисленных сыновей погибать за веру, царя и Отечество.

На самом деле современная Россия – это стареющая европейская страна, значительная часть молодежи в которой так или иначе живет (или стремится жить) по тем же стандартам, по которым живут их сверстники в Европе и Америке, а потому если и не осмысленно, то просто своим образом жизни отвергает пресловутые «традиционные ценности», вокруг которых строится вся предлагаемая властью идеология.

Единственный способ для власти вступить в конструктивный контакт с молодежью и обществом в широком смысле слова – это перестать абсолютизировать ностальгические фантазии старших поколений и посмотреть в глаза реальности. России нужен мир, нужна дружба с Западом, социальный и технологический прогресс, развитие инфраструктуры и бережное отношение к человеческому капиталу, особенно к молодежи, без готовности самой талантливой части которой жить и работать здесь наше государство обречено на крах в самом недалеком будущем.

Альтернатива этому – постоянное государственное насилие. Но долго идти этим путем современная Россия не сможет, потому что для существования общества в режиме перманентной мобилизации и системных репрессий недостаточно ностальгирующих по Сталину стариков – нужно еще где-то взять значительное количество охваченных энтузиазмом молодых людей. Но, возвращаясь к началу, мы должны констатировать: в 2017 г. власть не умеет и не хочет говорить с молодежью о проблемах, волнующих последнюю, да и предложить ей в обмен на лояльность уже нечего, а силами сотрудников полицейского спецназа долго не продержаться.

Автор – президент Института развития и модернизации общественных связей Екатеринбург