Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: От редакции: Баттлом по голове

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Видеозапись рэп-баттла (поединка рэперов) Oxxxymiron против Гнойного (он же Слава КПСС, Соня Мармеладова и др.), выложенная в ночь на 14 августа на YouTube, набрала к вечеру 15 августа более 11,5 млн просмотров, освещалась в официальных СМИ и вызвала бурную дискуссию в сети. Собственно, дискуссия касалась в основном внимания к такому андеграундовому событию традиционных СМИ (депутат Госдумы Геннадий Онищенко счел сообщения государственных СМИ о баттле «безответственными» и «недопустимыми»). Но важно и само внимание аудитории – ролик набирал просмотры быстрее, чем фильм «Он вам не Димон» в марте.

Рэп-баттлы – модное молодежное увлечение, сочетающее выплеск агрессии в поединке со стихотворчеством и декламацией. Разрешены любые слова и сознательное унижение соперника. Происходят баттлы в последнее время в офлайне – в клубах, собирая зрителей; записи затем распространяются в сети. Есть несколько лиг, организующих поединки и зарабатывающих на спонсорстве и рекламе, просмотры тут важный фактор. Баттлы сегодня сочетают в себе моду, спорт и самостоятельный, независимый от власти бизнес.