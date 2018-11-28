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Статья опубликована в № 4705 от 28.11.2018 под заголовком: Человек недели рэпер Хаски

Почему власть запрещает петь «самую честную музыку»

Власти не нравится новый язык улицы — а улице не нравятся запреты
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Об отмене концерта рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в Краснодаре 21 ноября я узнала не из СМИ, а от друзей. Он должен был выступать в зале Arena Hall, но владельцы не дали – якобы из-за предостережений краевой прокуратуры. «Медиазона» писала, что в его песнях прокуратура увидела призывы «к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганды наркотиков». Хаски приняла другая площадка – клуб Bounce, но тоже ненадолго: во время проверки звука вырубили электричество, а в клуб приехала полиция.

У входа уже были толпы фанатов, поэтому импровизированный концерт Хаски начался прямо на улице на крыше припаркованной машины. Рэпер читал «Ай», припев прекрасно описывал ситуацию: «Я буду петь свою музыку, самую честную музыку». Через три минуты его повязала полиция. Обвинения предъявили по трем статьям: мелкое хулиганство с неповиновением требованию полицейского, организация массового пребывания граждан в общественных местах и отказ от медицинского освидетельствования. Позже Хаски отправили под арест на 12 суток.

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