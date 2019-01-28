Почему россияне мрачнее смотрят на мир
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В арсенале социологов есть вопросы, которые ловят сиюминутные настроения людей. К этой категории относится среди прочих вопрос про самые трудные времена: мы их переживаем сейчас, или они уже позади, или они еще впереди? На результаты влияют многие факторы вплоть до сезонности (зимой скепсиса традиционно больше), не все можно предсказать, например кампании в масс-медиа и др. Но если смотреть на длинные ряды этих показателей, то видно, как «случайности» выстраиваются в тенденцию: например, становятся видны подъемы и спады настроения россиян.
Данные последних годов прошлого века, т. е. тех времен, когда завершался период президентства Бориса Ельцина, поражают своей пессимистичностью. То, что трудности уже кончились, не приходило в голову тогда практически никому. Примерно четвертой части россиян в ту пору казалось, будто самое трудное – текущий момент. Но подавляющее большинство – 58% – ждали, что будет только хуже.
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