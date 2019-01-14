Чего ждут от 2019 года
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Как граждане России смотрят в наступивший 2019 год? Как всегда, с надеждой. Ее испытывают три четверти молодых и две трети людей среднего возраста. У молодых при этом не более одной десятой испытывают тревогу, чуть больше – неуверенность (более 15%), а у тех, кто старше, наоборот, в сердцах чаще тревога (19–23%), чем неуверенность (13–15%).
Понятно почему. У россиян достаточно определенные представления о том, что может и что не может произойти в наступившем 2019 году. Подавляющим большинством в 67% они отвергают опасения, что нам грозят массовые столкновения на национальной почве. Это существенная информация, если учесть, сколь широко распространена неприязнь, декларируемая ненависть в адрес «приезжих с юга». Мы привыкли называть ее ксенофобией, т. е. страхом перед чужими. То, что эта неприязнь остается в толках местного населения меж собою и не собирается, как видим, вылиться на этих чужих, подтверждает одну догадку. Ксенофобия ксенофобией, но здесь другое: достали свои, а злость вымещают (словесно) на чужих.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}