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Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Ни войны, ни переворота

Чего ждут от 2019 года

Россияне ждут от наступившего года не протестов, но коррупционных скандалов
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Алексей Левинсон

Как граждане России смотрят в наступивший 2019 год? Как всегда, с надеждой. Ее испытывают три четверти молодых и две трети людей среднего возраста. У молодых при этом не более одной десятой испытывают тревогу, чуть больше – неуверенность (более 15%), а у тех, кто старше, наоборот, в сердцах чаще тревога (19–23%), чем неуверенность (13–15%).

Понятно почему. У россиян достаточно определенные представления о том, что может и что не может произойти в наступившем 2019 году. Подавляющим большинством в 67% они отвергают опасения, что нам грозят массовые столкновения на национальной почве. Это существенная информация, если учесть, сколь широко распространена неприязнь, декларируемая ненависть в адрес «приезжих с юга». Мы привыкли называть ее ксенофобией, т. е. страхом перед чужими. То, что эта неприязнь остается в толках местного населения меж собою и не собирается, как видим, вылиться на этих чужих, подтверждает одну догадку. Ксенофобия ксенофобией, но здесь другое: достали свои, а злость вымещают (словесно) на чужих.

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