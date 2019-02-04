Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Может ли геополитика быть выгодной
Может ли геополитика быть выгодной
Экономические интересы России в Венесуэле повышают цену политической ошибки
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Константин Симонов
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Когда мы возмущаемся, что США вмешиваются во внутреннюю политику других государств и меняют там режимы, всегда возникает сомнение, нет ли тут элемента зависти. Западные страны, чего уж греха таить, на этом еще и зарабатывают, а мы даже на постсоветском пространстве все время платим за политическую лояльность наших соседей – и все равно получаем один неприятный сюрприз за другим, пытаясь снова заливать проблемы деньгами, где это еще возможно. Наша прагматика – это в лучшем случае попытка минимизировать убытки, а не переход к реальному заработку. Возьмем хотя бы Белоруссию, где до сих пор работает система перетаможки 6 млн т нефти в год – иными словами, простая передача экспортной пошлины в белорусский бюджет.
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