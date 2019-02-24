Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Погранично-катастрофическое состояние
Как довести богатую нефтью страну до социально-экономического коллапса
Чем Венесуэла похожа и не похожа на СССР в 1991 году
Константин Сонин
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В минувшую субботу, 23 февраля, венесуэльским силовикам нашлось дело: военные и полиция использовали слезоточивый газ против мирных граждан, собравшихся у границы с Колумбией для встречи машин с продуктами (и не только слезоточивый газ: в пятницу на границе с Бразилией два человека были убиты во время стрельбы, открытой военными). Военные не могут остановить бесконечный поток венесуэльских беженцев, спасающихся от голода, но пытаются не пустить в страну трейлеры с едой. Продукты и медикаменты нужны срочно: миллионы венесуэльцев страдают от хронического недоедания, а нынешний кризис уже привел фактически к закрытию большинства больниц.
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