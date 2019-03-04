Аутоиммунная болезнь России

Если национальной безопасности слишком много, то она начинает пожирать экономику

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Есть такие болезни – аутоиммунные. Иммунитет вдруг начинает атаковать сам организм. С этим явлением можно провести экономическую параллель, особенно в современной России, где роль иммунитета выполняют силовики.

С экономической точки зрения национальная безопасность – важнейшее общественное благо. Такие блага потребляются всеми вне зависимости от того, кто и сколько за них платит. Этим они отличаются от благ частных, тех, что продаются в магазинах. Поэтому если судьбу предложения общественных благ отдать на откуп рынку, то рынок «провалится» – предложение будет недостаточным. Предложением общественных благ занимается государство.