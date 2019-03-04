Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Аутоиммунная болезнь России
Аутоиммунная болезнь России
Если национальной безопасности слишком много, то она начинает пожирать экономику
Максим Буев
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Есть такие болезни – аутоиммунные. Иммунитет вдруг начинает атаковать сам организм. С этим явлением можно провести экономическую параллель, особенно в современной России, где роль иммунитета выполняют силовики.
С экономической точки зрения национальная безопасность – важнейшее общественное благо. Такие блага потребляются всеми вне зависимости от того, кто и сколько за них платит. Этим они отличаются от благ частных, тех, что продаются в магазинах. Поэтому если судьбу предложения общественных благ отдать на откуп рынку, то рынок «провалится» – предложение будет недостаточным. Предложением общественных благ занимается государство.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}