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Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Аутоиммунная болезнь России

Аутоиммунная болезнь России

Если национальной безопасности слишком много, то она начинает пожирать экономику
Максим Буев

Есть такие болезни – аутоиммунные. Иммунитет вдруг начинает атаковать сам организм. С этим явлением можно провести экономическую параллель, особенно в современной России, где роль иммунитета выполняют силовики.

С экономической точки зрения национальная безопасность – важнейшее общественное благо. Такие блага потребляются всеми вне зависимости от того, кто и сколько за них платит. Этим они отличаются от благ частных, тех, что продаются в магазинах. Поэтому если судьбу предложения общественных благ отдать на откуп рынку, то рынок «провалится» – предложение будет недостаточным. Предложением общественных благ занимается государство.

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