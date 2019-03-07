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Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Этическая война Facebook и Twitter

Этическая война Facebook и Twitter

Спор о кибербуллинге и границах допустимого у нас — это прежде всего дискуссия о том, как соотносятся чувства и наказание за оскорбление этих чувств
Илья Клишин

Вы могли и не заметить, но в последние две-три недели разгорелась самая настоящая война между российскими сегментами Facebook и Twitter. Не между всеми миллионами пользователей, конечно, а между весьма узкими группами тех, кого принято сейчас называть инфлюенсерами, т. е. нишевыми лидерами общественного мнения.

Война эта шла с переменным успехом, оба сообщества устраивали импровизированные набеги на территорию противника, иронизировали, читали друг другу мораль, делали далеко идущие выводы и проч. Решающая баталия произошла между Григорием Пророковым, лайфстайл-журналистом, и Яковом Охонько, сотрудником Высшей школы экономики (ВШЭ) и ответственным секретарем научного журнала «Логос». Пророков, представлявший армию Facebook, нанес первый удар: он опубликовал подборку твитов Охонько о себе (весьма критических, надо сказать) и обвинил его в кибербуллинге, т. е. в последовательной травле в сети.

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