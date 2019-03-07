Этическая война Facebook и Twitter
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Вы могли и не заметить, но в последние две-три недели разгорелась самая настоящая война между российскими сегментами Facebook и Twitter. Не между всеми миллионами пользователей, конечно, а между весьма узкими группами тех, кого принято сейчас называть инфлюенсерами, т. е. нишевыми лидерами общественного мнения.
Война эта шла с переменным успехом, оба сообщества устраивали импровизированные набеги на территорию противника, иронизировали, читали друг другу мораль, делали далеко идущие выводы и проч. Решающая баталия произошла между Григорием Пророковым, лайфстайл-журналистом, и Яковом Охонько, сотрудником Высшей школы экономики (ВШЭ) и ответственным секретарем научного журнала «Логос». Пророков, представлявший армию Facebook, нанес первый удар: он опубликовал подборку твитов Охонько о себе (весьма критических, надо сказать) и обвинил его в кибербуллинге, т. е. в последовательной травле в сети.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}