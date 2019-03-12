Зачем митрополит Тихон написал пьесу об истории Крыма

Опыт Хераскова, восславившего в XVIII веке крымские приобретения, пригодился и в 2019 году

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), известный в миру своим кинофильмом «Гибель империи. Византийский урок», сочинил пьесу об истории Крыма и Херсонеса. Еще не дописана последняя страница, а произведение уже готовы взять в оборот разнообразные деятели кино- и сценических искусств. Это же верное финансирование и, как показывает опыт Минкульта, в случае кино – приоритетный прокат вне конкуренции.

Митрополит немного опоздал – пятая годовщина присоединения Крыма, когда президентом были сказаны слова о «национал-предателях» и «пятой колонне», определившие смысл и содержание его последующего правления, уже через неделю. Но крымский консенсус – это не единовременный акт, а процесс. Никогда не поздно воскурить фимиам.