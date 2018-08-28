Крым как российский фронтир

Крымчане, как и жители других пограничных регионов, верят в свою «особость» – но в отличие от них больше доверяют федеральным властям

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Спустя четыре года после присоединения к России Крыма новый российский приграничный регион (фронтир) видит себя и свое место во взаимоотношениях с Москвой во многом так же особо, как и другие приграничные российские регионы – Мурманская и Калининградская области и Приморский край. Принципиальное отличие Крыма от других фронтиров – более высокий уровень одобрения федеральных властей: сказывается в том числе и опыт жизни в составе Украины, откуда Россия воспринималась идеалистичнее, следует из работы исследовательской группы «Циркон» «Регионы «рубежа»: территориальная идентичность и восприятие «особости».

Коренных жителей в присоединенном Крыму, как и в других приграничных регионах России, большинство, но доля их не слишком высока. Рожденных и постоянно живших в Крыму на момент опроса в 2016 г. было 64% респондентов, в Калининградской области – 61%, а в Приморском крае – 85%, приехали – 32, 38 и 14% соответственно. Предки 31% опрошенных крымчан не жили на полуострове (у калининградцев – 32%, у приморцев – 19%) – это следствие притока на полуостров после распада СССР военных пенсионеров и родственников тех местных жителей, которые оказались там после депортации из Крыма в 1944 г. крымских татар. В отличие от жителей других приграничных регионов большинство нынешних крымчан – 77% – не хотели бы оттуда уезжать. Такой настрой кроме типичного для приграничных регионов представления о своей «особости» поддерживается благодатной природой Крыма. Кроме того, Крым, по мнению его жителей, «уникальный регион», обладает «сакральным смыслом» и особой связью с Россией, цитируют респондентов авторы исследования во главе с руководителем «Циркона» Игорем Задориным.