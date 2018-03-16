Кто инвестирует в Крым

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Самый дорогой объект – Крымский мост, строительство которого обойдется бюджету в 228 млрд руб. Алексей Куденко / РИА Новости

Ровно четыре года назад, 16 марта 2014 г., в Крыму состоялся референдум о вхождении полуострова в состав России. Спустя два дня был подписан договор о присоединении Крыма. Полуостров достался не в лучшем состоянии. Мало того что почти за четверть века после распада СССР инфраструктура полуострова сильно обветшала, а доходы жителей были ниже среднероссийских, Украина устроила блокаду полуострова, перекрыв подачу с материка электричества, газа и воды.

Полуострову срочно требовались инвестиции, причем не только государственные, но и частные. Как только не пытались заманить инвесторов. В 2014 г. Крым получил статус свободной экономической зоны (СЭЗ). А сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ; пройдет 19–22 апреля) Андрей Назаров даже сравнил Крым с Монако. «Единственное крупное отличие – Крым больше в 10 000 раз. Когда-то группа людей поверила в Монако, и они стали очень успешными. В Крыму так же, только те люди, которые поверят в него, станут успешнее в 10 000 раз соответственно», – говорил он в феврале. Однако время показало, что крупные проекты здесь пока реализуют госструктуры, подпавшие под санкции бизнесмены или небольшие компании, ориентированные исключительно на внутренний рынок. Почему крупные частные инвесторы до сих пор обходят полуостров стороной?

Как ищут инвесторов

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