Ротенберг пообещал досрочно открыть Крымский мост

После просьбы Владимира Путина автомобильное движение запустят уже в мае 2018 года

Президент Владимир Путин и акционер компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг (справа) Пресс-служба президента

Президент Владимир Путин в среду, 14 марта, посетил строительную площадку Крымского моста. Он призвал открыть автомобильное движение по мосту раньше срока – к летнему сезону. По словам Путина, осталось «дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать». «Это не сложно сделать, я думаю» – заявил президент.

По условиям контракта автомобильное движение на Крымскому мосту должны были открыть в декабре 2018 г. Однако акционер компании «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг ответил Путину, что постарается открыть мост раньше. Чуть позже Ротенберг сообщил журналистам, что автомобильное движение по мосту запустят уже в мае.

Путин поблагодарил строителей за работу, а строители поблагодарили его за проект. «Несколько раз собирались строить мост, сначала помешала Первая мировая война, потом в 30-х гг. тоже собирались строить - ничего не получилось, а у вас получилось. Поздравляю», – заявил Путин. Он общался со строителями, стоя посередине центрального пролета моста через Керчь-Енисейский канал. Именно в этом месте проходят суда в Черное море. Спокойствие собравшихся охраняли со стороны Азовского и Черного морей два военных корабля.

Путин в третий раз приехал посмотреть на объект строительства. Первый раз он 18 марта 2016 г. осмотрел строительство с вертолета, а затем провел совещание на острове Тузла (со стороны Тамани, материковой части России). Второй раз президент инспектировал строительство со стороны Керчи (Крым). Символично, что сейчас он встречается с рабочими посередине, отметил кто-то из рабочих уже после встречи. «Если скажут, то и к 9 мая откроем», - заявил один из рабочих корреспонденту «Ведомостей».

Стоимость контракта на строительство транспортного перехода через Керченский пролив - 222,5 млрд руб., а с учетом затрат заказчика – почти 228 млрд руб. Рабочие уже завершили монтаж пролетов автомобильной части Крымского моста. По контракту железнодорожное движение планируется открыть не позже декабря 2019 г. Ротенберг не стал говорить, намерен ли сдвигать эти сроки.

Что Путин увидел на строительной площадке Крымского моста