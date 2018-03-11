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Путин исключил возможность возврата Крыма Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что нет таких обстоятельств, при которых Крым мог бы быть возвращен Украине. Об этом президент говорит в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном на YouTube.

«Вы что - с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Референдум о присоединении Крыма к России прошел в марте 2014 г. Большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы он стал российским регионом.

Как ранее заявил Путин, ему кажется, что кто-то сознательно подвел Россию к этой черте. «Мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», – сказал Путин.