ЦИК не нашел агитации в фильме «Крым»

Кадр из фильма «Крым» Пиманов и партнеры

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не видит нарушений в показе «Первым каналом» художественного фильма «Крым» продюсера Алексея Пиманова 17 марта, за день до выборов президента России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко. По мнению Шевченко, в фильме нет агитации и упоминаний кандидатов: «Это фильм о любви, трагической любви». Представитель ЦИК сообщил, что жалоб на показ фильма в комиссию не поступало.

В феврале ЦИК рекомендовал «Первому каналу» прекратить показ документального сериала Оливера Стоуна о действующем президенте России под названием «Путин». Нарушений правил агитации в действиях «Первого» комиссия при этом не нашла. Канал успел показать три из четырех эпизодов сериала.

«Крым» вышел в прокат в сентябре 2017 г. Он рассказывает историю романа живущего в Севастополе Саши и киевлянки Алены, которые познакомились перед началом евромайдана. При присоединении Крыма к России они оказываются по разные стороны баррикад. Производственный бюджет «Крыма» – 400 млн руб. Фильм снял Пиманов, который известен как ведущий передачи «Человек и закон» на «Первом канале», а также как режиссер и продюсер телефильмов и сериалов. На презентации проекта на кинорынке в Сочи в этом году Пиманов заявил, что «Крым» нельзя рассматривать как политический проект: «Это история о том, как нам жить дальше».

По данным госсистемы ЕАИС, в кинотеатрах «Крым» собрал 342 млн руб. Во время проката картины главный редактор крупнейшего сайта рунета о кино «Кинопоиска» Елизавета Сурганова сообщила о взломе 50 000 аккаунтов на этом сервисе: через эти аккаунты неизвестные пытались поднять рейтинг фильма. После удаления скомпрометированных оценок рейтинг фильма резко снизился с 6 до 3 баллов из возможных 10. Пиманов тогда заявил, что ему ничего не известно о накрутке рейтинга «Крыма».

ЦИК прав, выборы проходят в день присоединения Крыма, поэтому фильм можно смотреть как подведение к большому всенародному празднику, говорит политолог Константин Калачев: «Понятно, что ключевую роль там сыграл Путин. Но есть буква закона, и она тут не нарушена. Влияет ли это на настроение людей и напоминает ли о заслугах Путина? Конечно, напоминает, как и любое упоминание Крыма как части России. Но у нас выборы в день присоединения Крыма проходят, так что зачем обращать внимание на такие мелочи вроде этого фильма». Он говорит, что после того как было принято решение провести выборы в день присоединения Крыма, было очевидно, что все выходные перед этим днем будут вспоминать о событиях 2014 г., рассказывать, каким Крым был раньше и какой сейчас: «Это было предсказуемо, и ради этого все затевалось. Мы не можем сказать точно, что это будет мотивировать кого-то голосовать за Путина, это предположение. Может, из-за фильма кто-то, наоборот, будет голосовать за [Григория] Явлинского или [Ксению] Собчак».

Началось досрочное голосование на выборах президента России