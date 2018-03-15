Россияне стали меньше сомневаться в пользе Крыма

Лишь 15% респондентов полагают, что присоединение Крыма принесло больше вреда Евгений Разумный / Ведомости

Число россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, вернулось к максимуму в 70%, зафиксированному в марте 2015 г., следует из опроса «Левада-центра».

Лишь 15% респондентов полагают, что оно принесло больше вреда. При этом количество тех, кто одобряет присоединение, заметно больше – 86% – и остается стабильным на протяжении всех четырех лет. В то же время число тех, кто считает, что, присоединив Крым, Россия нарушила свои международные обязательства, возросло с 10% в ноябре 2014 г. до 14%, а число уверенных в обратном уменьшилось с 78 до 74%. К тем 10% россиян, которые не одобряют присоединение Крыма, две трети опрошенных не испытывают никаких особых чувств, о раздражении к ним говорят 18%.

Выборы президента пройдут в этом году в день присоединения Крыма. Происходит предвыборная мобилизационная накачка, что видно по фиксируемому социологами увеличению готовности голосовать, говорит социолог «Левада-центра» Наталья Зоркая: «Возможно, свою роль сыграла воинственная часть президентского послания, которое нагнетает противостояние с Западом. Люди понимают, что изначально корни этого конфликта именно в Крыму и ситуации на Украине. Идеологическая составляющая «Россия против всего мира» по-прежнему играет роль». В 2014–2015 гг. были панические настроения, связанные с экономическим кризисом, обвалом рубля, снижением зарплат и реальных доходов, объясняет социолог: «Потом начался постепенный процесс адаптации к ухудшению уровня жизни, тревожные настроения стали выравниваться. Это тоже могло сыграть свою роль». При этом не особо растет число тех, кто говорит о нарушении Россией международных обязательств, отмечает Зоркая: «То, что людям в большинстве безразлично, если кто-то не одобряет присоединение Крыма, связано с тем, что так отвечают на все подобные вопросы. Это показатель нежелания ввязываться в дискуссию, размышлять и вырабатывать свое отношение, т. е. политико-социальной индифферентности. Негативные чувства резче выражены среди более образованных людей с высоким потребительским статусом».

В 2015 г. люди поняли, что войны не будет – именно ее боялись после событий 2014 г., тогда был период сильных эмоций и страхов, считает политолог Алексей Макаркин: «После успокоения и начала восприятия Крыма как своего появилась некоторая обида: почему им мост строят, а нам нет, почему им деньги дают, а нам нет? Сейчас же перед выборами вроде стали увеличивать зарплаты, люди почувствовали, что деньги есть. Видимо, в этой благодушной обстановке претензии к тому, почему Крыму дают денег, а нам нет, стали уменьшаться». Связи опроса с датой выборов эксперт не видит: «Люди не особо следят за тем, в какой день они пройдут. Крымская тема начала звучать только на этой неделе – президент осматривает Крымский мост, покажут фильм про Крым, но опрос проводился до этого». Скорее всего это реакция на усиление антизападной риторики последнего времени, считает политолог Аббас Галлямов: «Обострение в Сирии, воинственное послание президента, конфликты с Англией – все это привело к эффекту «сплочения вокруг флага». Внутренние трудности на время отошли на второй план, а на переднем вновь оказалась внешнеполитическая повестка».