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Путин рассказал крымчанам о настоящей демократии

Крымчане и севастопольцы на референдуме о присоединении к России за четыре года «показали настоящую, а не показную демократию», заявил президент Владимир Путин в среду на митинге в честь годовщины присоединения в Севастополе. По данным полиции, на митинге собралось более 40 000 севастопольцев и крымчан, они аплодисментами приветствовали вертолет, на котором предположительно в Севастополь прилетел президент, а при его появлении на сцене начали скандировать «Путин! Путин!».

В результате референдума была восстановлена законность, продолжил президент: «Крым незаконно даже по советским меркам был отторгнут от РСФСР». «Благодаря вашему решению Крым и Севастополь вернулись в дом нашей матушки России», — добавил он. Обратившись к слушателям «дорогие мои», Путин обещал продолжить восстановление Севастополя и Крыма в будущем.

«Мы же с вами знаем, за кого будем голосовать 18 марта?» — обратился к зрителям ведущий Александр Маршал. Люди на площади дружно закричали: «Да!»

Митинг в Севастополе стал вторым масштабным митингом за время избирательной президентской кампании. Первый митинг в поддержку действующего президента состоялся 3 марта в Лужниках, там выступил и сам Путин. По данным МВД, тогда мероприятие собрало 130 000 человек.