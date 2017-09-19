Крым — наш общий долг

Статья опубликована в № 4410 от 19.09.2017 под заголовком: От редакции: Наш общий долг

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Дефицит федерального бюджета вынуждает правительство искать новые источники пополнения региональных бюджетов дотационных регионов – и на этот раз оно вплотную приблизилось к введению если не полностью целевых сборов, то как минимум целевой «десятины».

В понедельник кабинет министров одобрил повышение акцизов на бензин и дизель в 2018 г. на 1 руб., что, по словам министра финансов Антона Силуанова, принесет бюджету дополнительно около 40 млрд руб. Деньги пойдут на строительство дорог и улучшение транспортной инфраструктуры в первую очередь в Крыму и Калининградской области, где строятся трассы «Таврида» (с момента старта проект подорожал с 85 млрд руб. до 139 млрд) и «Приморское кольцо» (ориентировочный бюджет – 69 млрд руб.). Для них же, по данным РБК, предлагается взять деньги с сотовых операторов – поручение Минфину, ФАС и Минкомсвязи подготовить увеличение сборов в специальный фонд (сейчас операторы отчисляют туда 1,2% выручки от оплаты услуг связи) было дано 1 сентября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Средства изыскиваются под данное в августе обещание Дмитрия Медведева обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма и Калининградской области, которые потребуют 165 млрд руб. на три года.

И Крым, и Калининград – дотационные регионы и доля дотаций в их бюджетах в 2017 г. растет, отмечает экономист Наталья Зубаревич из ВШЭ. За первое полугодие 2017 г. объем безвозмездных отчислений из федерального бюджета в бюджет Калининградской области вырос в 2,6 раза.

Доля трансфертов из центра в доходах консолидированного бюджета области составила 58%, или 29 млрд руб. (в первом полугодии 2016 г. – 37%, в 2015 г. – 17%). Безвозмездные поступления в бюджет Республики Крым из федерального бюджета в первом полугодии 2017 г. выросли на 88% до 35,5 млрд руб., что составляет 53% всех доходов консолидированного республиканского бюджета. Снижения доли трансфертов по итогам 2017 г. ожидать не стоит, отмечает Зубаревич.

Одновременно в Крыму растут поступления налога на прибыль организаций: в первом полугодии 2017 г. относительно того же периода 2016 г. – в 5,7 раза (с 2,5 млрд руб. до 13,3 млрд), такой рост, вероятно, вызван регистрацией в регионе новых налогоплательщиков-тяжеловесов, полагает Зубаревич. Правительство устало накачивать Крым и Калининградскую область трансфертами из федерального бюджета и хочет найти источники получения ими дополнительных доходов – как с налогоплательщиков внутри регионов, так и со всех россиян, резюмирует она.

Но стране не привыкать сбрасываться на нужды отдельных регионов себе в ущерб: в 2014 г. в расход пошли даже неприкосновенные длинные 243 млрд руб. пенсионных накоплений из НПФ. 41% россиян, по данным опроса «Левады», уверены, что финансирование инфраструктуры Крыма идет в ущерб социальным статьям бюджета и 55% это не нравится.