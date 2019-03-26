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Статья опубликована в № 4781 от 26.03.2019 под заголовком: Не коррупция, а «их разборки»

Не борьба с коррупцией, а «их разборки»

Россияне убеждены, что «наверху» без коррупции не обойтись
Алексей Левинсон

Интересная вещь коррупция. Ее у нас привычно осуждают практически все, но при этом практически все убеждены в ее неистребимости. У нас любят указывать на то, что она существовала на Руси с незапамятных времен, что Петр бил за казнокрадство Меншикова, что и великие князья бывали уличены в получении взяток и т. д. Можно добавить, что советская власть тоже столкнулась с коррупцией в своих рядах буквально с самого начала. Уже на пятый год ее существования пришлось принимать закон о расстреле за взяточничество. В сталинские годы все знали о повальном воровстве в госторговле, о взятках судьям, мзде врачам и проч. В послесталинское время регулярно становились известны громкие дела о коррупции. В 1960 г. за «хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах» опять стали карать смертной казнью.

Обсуждая коррупцию в дискуссиях, мы слышали мнение, что намерение правителей казнить за коррупцию говорит не об их силе, но, напротив, о бессилии. Они прибегают к физическому уничтожению казнокрада или взяточника потому, что никаких средств удержать его от кражи из казны или от получения взяток они, оказывается, не знают, не имеют. Мы обсуждали с рядовыми гражданами вопрос, почему в коррупции на верхах оказываются замешаны люди, у которых денег явно больше, чем они могут потратить. Значит, их принуждает какая-то сила, догадываются люди.

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