Тупик отрицания выборов

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На любых выборах действующая власть рассматривается в Кремле как потенциальный победитель. Даже если действующая власть тотально непопулярна, ничего не меняется: фиктивность любых выборов на вершине российского олимпа давно провозглашена аксиомой, а про манипуляции, давление на избирательные комиссии, подлог и т. д. там знают не понаслышке. Такая стратегия уже не раз приводила к конфузам, но отказываться от нее, как кажется, никто не собирается.

Если кто помнит, триггером обострения российско-украинских отношений стала безоглядная ставка Москвы на тогдашнего украинского президента Виктора Януковича. Если бы российское руководство учитывало настроения и оценки ситуации не только одной из сторон украинского противостояния и положило бы хоть несколько яиц в корзинку оппозиции, события могли развиваться совершенно по-другому. Даже спустя пять лет после майдана на Украине все еще возможны откровенно пророссийские кандидаты: если Юрий Бойко занял по итогам первого тура выборов президента 31 марта 2019 г. 4-е место, то представляется очевидным, что в 2014–2015 гг. у России было значительно больше возможностей эффективно влиять на внутреннюю политику Украины, не доводя дело до беды.

Довольно наивно полагать, что руководство России сколь-нибудь сильно желало победы персонально Дональду Трампу или верило в ее возможность. Исходя из описанной выше логики, победить, конечно же, должна была Хиллари Клинтон, и именно в расчете на ее неизбежное президентство расставлялись все ловушки.