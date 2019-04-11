История бежит впереди нас

Тень великой и ужасной советской истории служит призмой, через которую мы смотрим на себя и страну

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Один журналист The New York Times на днях назвал перестановки в силовых структурах США «чистками». Другой журналист, знакомый с российской темой, заметил, что если автор использует слово «чистки», то непрямо сравнивает Дональда Трампа с Иосифом Сталиным. Третий, четвертый журналисты и примкнувшие к дискуссии профессора советской истории заспорили о том, похож ли Трамп на Сталина, можно ли называть увольнения «чистками» и «репрессиями», зачем Сталину в СССР нужны были репрессии и каков был их исторический смысл.

Заметим, это американцы обсуждают Трампа, а не русские – Путина. Вот какова магия советской истории. Назови что-нибудь «чисткой» – и выстроится цепочка ассоциаций: вождь, чекисты, ночные аресты, показательные процессы. Они выстраиваются даже у американца. Что же говорить о среднем жителе России, у которого стереотипные ассоциации (скорее, чем знание истории) еще прочнее и богаче.