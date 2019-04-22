Не повторить с Зеленским ошибки Януковича

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Когда эта колонка выйдет в газете, результаты украинских президентских выборов будут уже известны. Когда я пишу – еще нет, хотя победа действующего президента Петра Порошенко, судя по результатам первого тура и опросам общественного мнения, станет неслыханным чудом. Иными словами, я пишу, предполагая, что следующим президентом Украины станет Владимир Зеленский. И мне очень хотелось бы, чтобы те, кто определяет российскую внешнюю политику, понимали: не важно, кем был Зеленский до выборов, не важно, кто его поддерживал, и даже не важно, какие у него собственные взгляды на пути развития Украины. Важно, что его поддержало большинство украинцев, и важно, что он пообещал, чтобы получить эту поддержку.