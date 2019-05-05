Зачем мэру Москвы оппозиция на выборах в Мосгордуму

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Как известно, легче всего писать колонку в жанре «письмо к царю». Это прямо – излагать свое мнение человеку, решение которого может напрямую что-то поменять. Это просто – необязательно вдаваться в тонкости исполнения. И читателю колонки приятно – он может на секунду почувствовать себя царем.

В данном случае «царь» – мэр Москвы Сергей Собянин, а мой совет – не мешать кандидатам от оппозиции, Любови Соболь, Илье Яшину, Владимиру Милову и др., участвовать в сентябрьских выборах депутатов Московской городской думы. Если они получат возможность провести полноценную избирательную кампанию, от этого выиграют все: и те, кто за них проголосует, и те, кто предпочтет им других кандидатов. (Покупатель всегда выигрывает, если на прилавке есть выбор.) А если они победят, лучше будет в том числе и Собянину. И это не следствие каких-то общих рассуждений о пользе демократического представительства. Это свойство конкретной ситуации в городе Москве в 2019 г.