Евгений Ясин для всех
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
У каждой реформы есть отец, но существует только одна реформа, у которой есть Дед.
Дедом Евгения Григорьевича Ясина, которому исполнилось 85 лет, называют не только те, кто с ним работал и работает, но даже родная дочь. Дед – в значении патриарх, моральный и интеллектуальный авторитет, учитель и гуру – вице-премьеров и студентов, министров и аспирантов.
Россия – страна перманентного транзита, сначала от государственного социализма к капитализму, а затем «контртранзита» от капитализма к государственному капитализму. Все мы транзитные пассажиры в локомотиве, одним из машинистов которого был Ясин Евгений Григорьевич.
Правда, он и его товарищи имели в виду поездку лишь в одну сторону, без возможности получить обратный билет.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}