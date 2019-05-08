Мнения / Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4809 от 08.05.2019 под заголовком: Ясин для всех

Евгений Ясин для всех

Российским реформам повезло: у них был и есть Дед, гуру и патриарх в одном лице
Андрей Колесников

У каждой реформы есть отец, но существует только одна реформа, у которой есть Дед.

Дедом Евгения Григорьевича Ясина, которому исполнилось 85 лет, называют не только те, кто с ним работал и работает, но даже родная дочь. Дед – в значении патриарх, моральный и интеллектуальный авторитет, учитель и гуру – вице-премьеров и студентов, министров и аспирантов.

Россия – страна перманентного транзита, сначала от государственного социализма к капитализму, а затем «контртранзита» от капитализма к государственному капитализму. Все мы транзитные пассажиры в локомотиве, одним из машинистов которого был Ясин Евгений Григорьевич.

Правда, он и его товарищи имели в виду поездку лишь в одну сторону, без возможности получить обратный билет.

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Комментарии
Brainsуs
17:00 08.05.2019
«Однозначные оценки людей и событий обычно неверны». Совершенно справедливо, по сравнению с Гайдаром, Чубайсом и пр. деятелями из младореформаторской секты, буквально светящимися уверенностью в свое высшее знание, г-н Ясин производит явно благоприятное впечатление своей способностью рассуждать и говорить разумно. Скажем, от него не услышишь, как от Чубайса: " Я абсолютно уверен, что ...ля-ля-ля-ля". Как сказал поэт: "Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, Не бойтесь мора и глада, А бойтесь единственно только того, Кто скажет: "Я знаю, как надо!"..." Но вообще в этой шайке затесалась еще парочка приличных людей, может, эти праведники и спасли Россию от полной катастрофы, кто знает.
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