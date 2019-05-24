Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Испорченная пластинка номенклатуры
Испорченная пластинка номенклатуры
Российские политики продолжают чувствовать необходимость в том, чтобы коллекционировать эксклюзивные объекты недвижимости в своем пользовании
Максим Трудолюбов
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Место жительства и символического пребывания государственного лидера – дворец, резиденция, дом, квартира – часть языка власти. Это образ, который говорит нам о государстве и обществе часто больше, чем речи правителей.
Цари древнего мира гордились своими дворцами. Величие резиденции воспринималось как отражение могущества царства и благополучия подданных. Авторы библейской Книги Царств (3 Цар, гл. 7) в деталях, с указанием измерений описывают дворец, который построил для себя царь Соломон: «И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей, и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр».
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