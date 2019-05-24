Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Испорченная пластинка номенклатуры

Испорченная пластинка номенклатуры

Российские политики продолжают чувствовать необходимость в том, чтобы коллекционировать эксклюзивные объекты недвижимости в своем пользовании
Максим Трудолюбов

Место жительства и символического пребывания государственного лидера – дворец, резиденция, дом, квартира – часть языка власти. Это образ, который говорит нам о государстве и обществе часто больше, чем речи правителей.

Цари древнего мира гордились своими дворцами. Величие резиденции воспринималось как отражение могущества царства и благополучия подданных. Авторы библейской Книги Царств (3 Цар, гл. 7) в деталях, с указанием измерений описывают дворец, который построил для себя царь Соломон: «И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей, и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике