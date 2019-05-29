Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Безбожники в своем праве
Безбожники в своем праве
Православная церковь не пользуется ситуацией, чтобы отработать технологии общения с обществом, в том числе с нерелигиозным большинством
Федор Крашенинников
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Нескрываемые и активно поддерживаемые государством претензии РПЦ на духовное лидерство в обществе строятся на неубедительных для неверующих тезисах, что не мешает церкви и власти требовать их признания от любого, кто хочет быть услышанным.
Основной тезис – это априорная полезность религии во всяком деле. Без священников и икон ныне не обходится ни научный институт, ни воинская часть, ни городской праздник. Государство не стесняясь принимает церковную точку зрения, и после дела Pussy Riot никого уже не удивляет уточняющий вопрос Владимира Путина о протестующих в Екатеринбурге – уж не безбожники ли они?
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