Почему путинской оттепели не будет
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Если бы существовала отдельная политология для России, то в нее следовало бы ввести понятия заморозков и оттепели.
Нынешние события, как минимум начиная со смягчения «экстремистской» ст. 282 УК, многие называли оттепелью. Освобождение Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде, успех жителей Екатеринбурга в отстаивании сквера, сдержанные обещания в связи с делом Майкла Калви, закрытое дело Ивана Голунова – во всех этих громких историях события развивались не так, как обычно, в них можно было усмотреть победу здравого смысла или даже гражданского общества.
Между тем, если мы посмотрим на некоторые известные оттепели русской истории, то увидим там события другого типа. Вот Александр II вынужден иметь дело с последствиями неудачной Крымской войны, международной изоляцией и необходимостью давно осознанной, но вечно откладываемой крестьянской реформы. Тогдашняя оттепель была таковой, потому что предшествующие николаевские 30 лет были такими, какими были.
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